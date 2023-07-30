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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات دوري نجوم قطر لموسم 2023_2024

دوري نجوم قطر
دوري نجوم قطر

أعلنت مؤسسه دوري نجوم قطر، عن جدول مباريات  بطولة  دوري نجوم قطر للموسم الجديد 2023_2024 ، حيث توج الدحيل القطري بطولة الدوري في الموسم الماضي.

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حددت المؤسسه الرياضية  موعد انطلاق الدوري القطري 16 خلال الموسم 2023_ 2024 ،  أغسطس  الشهر القادم2023  خلال الملاعب المونديالية .

موعد مباراة انطلاق دوري نجوم قطر

من المقرر ان يتنطلق دوري نجوم قطر 16 من شهر أغسطس 2023 الموافق الأربعاء  بمباراة الوكرة  معيذرة  في تمام الساعه 6.30 مساء بتوقيت قطر ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وايضًا القاهرة .

 شاهد مواعيد مباريات دوري نجوم قطر لموسم 2023_2024 

اضغط من هنا لمعرفة  المواعيد لمباريات دوري نجوم قطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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