جدول مباريات دوري نجوم قطر لموسم 2023_2024

أعلنت مؤسسه دوري نجوم قطر، عن جدول مباريات بطولة دوري نجوم قطر للموسم الجديد 2023_2024 ، حيث توج الدحيل القطري بطولة الدوري في الموسم الماضي.

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حددت المؤسسه الرياضية موعد انطلاق الدوري القطري 16 خلال الموسم 2023_ 2024 ، أغسطس الشهر القادم2023 خلال الملاعب المونديالية .

موعد مباراة انطلاق دوري نجوم قطر

من المقرر ان يتنطلق دوري نجوم قطر 16 من شهر أغسطس 2023 الموافق الأربعاء بمباراة الوكرة معيذرة في تمام الساعه 6.30 مساء بتوقيت قطر ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وايضًا القاهرة .

شاهد مواعيد مباريات دوري نجوم قطر لموسم 2023_2024

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