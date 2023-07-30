شاطئ الإسكندرية يسجل ثانى حالة غرق لهذا السبب

لقى طالب حتفه غرقا بشاطئ الهانوفيل بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية؛ إذ سجلت شواطئ الإسكندرية، خلال ساعات ثاني حالة غرق طالب، بعد غرق طالب جامعي بشاطئ شهر زاد، إذ جرفته الأمواج في أثناء الاستحمام وفشلت محاولات إنقاذه، وظل يصارع أمواج البحر حتى ابتلعته المياه.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة تكشف غرق شاب وظهور جثته قرب البوابة رقم 6 أمام كافتيريا كناريا بشاطئ الهانوفيل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة وفريق من الإنقاذ النهري رفقة سيارة إسعاف إلى محل الشاطئ المشار إليه، وبإجراء المعاينة اللازمة تبين أن حالة الغرق لشاب يدعى عمرو زغلول سكران محمد، يبلغ من العمر 18 سنة، مقيم إنشاص الرمل، بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تمكن رواد الشاطئ من استخراج الجثمان، وذلك قبل وصول قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة، بواسطة سيارة إسعاف وذلك تحت تصرف جهات التحقيق المعنية.

يشار إلى أن شاطئ شهر زاد الكائن بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، كان سجل أول حالة غرق لشاب يدعى محمود محمد عبد الغفار، 20 سنة، طالب بكلية التربية النوعية، مقيم محافظة الغربية، إذ حضر رفقة مجموعة من أصدقائه فى رحلة للإسكندرية.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على 65 شاطئا هم عدد شواطئ الإسكندرية مكتملة والتي تبدأ من أبو قير شرقًا وحتى سيدى كرير غربًا، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط.