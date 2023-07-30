فنون شعبية وشعر وغناء في أولى "ليالي الفرافرة" بالوادي عاصمة الثقافة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، استكمالا لحالة الزخم الثقافي بالوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، السبت، احتفالية بعنوان "ليالي الفرافرة الثقافية والفنية"، تزامنا مع احتفالات الهيئة بذكرى ثورة 23 يوليو، وإطلاق فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

ليالي الفرافرة الثقافية والفنية

وشهدت قرية اللواء صبيح "القرية الخضراء" بمركز الشباب، الليلة الأولى من الاحتفالية التي ينظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتستمر حتى 31 يوليو الحالي، وبدأت بافتتاح معرض للكتاب تضمن مجموعة متنوعة من كتب إصدارات قصور الثقافة، ثم تفقد للورش التي يتم تنفيذها خلال الاحتفالية وهي ورشة تصميم شنط من الخرز تدريب سوزان عبد الفراج، وورشة أشغال يدوية مفارش على النول، تدريب أسماء عبد الباسط.

وشملت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والثقافية بدأت بالسلام الجمهوري، ثم كلمة ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد التي تحدثت عن الأنشطة الثقافية والفنية المقامة بالوادي، تلاها كلمة الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الفرافرة، الذى قدم الشكر لقصور الثقافة لإقامة مثل هذه الفعاليات بالوادي، ثم عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "23 يوليو ثورة غيرت مجرى التاريخ" وتحدث خلالها عمرو محمد إسماعيل صحفي بجريدة الشروق عن ثورة يوليو وأهدافها والتي منها القضاء على الاستعمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أعقب ذلك عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات والفقرات الواحاتية الراقصة منها الخزام، البلح، البادية، التنورة، فاصل مع المزمار، واختتم الحفل بفقرة مواهب للأطفال في الشعر والغناء، من تدريب محمد عبد الله، وذلك بحضور محمود حميدة رئيس الوحدة المحلية لقرى اللواء صبيح، والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي الثقافة بإقليم وسط الصعيد ومديري عدة مواقع بالوادي الجديد.