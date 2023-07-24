الجزائر تُعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 34 حالة

أعلنت "الجزائر"، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق المُندلعة والمُشتعلة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيانها: "مواصلة لمتابعة الوضعية العامة المتعلقة بالحرائق المسجلة عبر عدد من ولايات الوطن، تعلم وزاة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه تم تسجيل 10 ضحايا من أفراد الجيش الوطني الشعبي و9 ضحايا مدنيين، لترتفع حصيلة ضحايا هذه الحرائق إلى 34 حالة وفاة".

وأضاف البيان: "يتواصل التجند الميداني لمصالح الحماية المدنية على مستوى 11 ولاية معنية بالحرائق حاليا، حيث تعزز عدد الأعوان المقحمين ليصل إلى 8000 فرد، وتم تسخير 529 شاحنة من مختلف الأحجام، كما تدعمت هذه الوسائل بعشرة (10) أرتال متنقلة قادمة من الولايات غير المعنية بالحرائق، وفرقتين (02) للدعم الجهوي".

إطفاء الحرائق:

وتابع: "بالموازاة تستمر الطلعات الجوية لإطفاء الحرائق، بما في ذلك إقحام الطائرات المستأجرة والطائرة ذات السعة الكبيرة (200 B.E) التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، حيث تواصل العمل على مستوى المناطق المتضرة رغم الظروف المناخية الصعبة بفعل الرياح القوية والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة".

وأردف: "فيما تسهر السلطات المحلية للولايات المعنية على ضمان متابعة آنية وميدانية للوضعية والتكفل بالإجلاء الاحترازي للمواطنين المقيمين بالقرب من المناطق الغابية إلى أماكن أمنة، متى اقتضت الضرورة، فضلا عن تنصيب خلايا متابعة محلية مزودة بأرقام تواصل مفتوحة أمام المواطنين".