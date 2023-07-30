أردا جولر مهدد بالغياب لفترة طويلة

كشف نادي ريال مدريد عن مدة الغياب المحتملة للتركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد الجديد.



وتعرض جولر صاحب الـ18 عاما للإصابة خلال جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناته من إصابة في الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى، وعاد إلى مدريد للخضوع لمزيد من الفحوصات والبدء في العلاج.



ووضع الدكتور ريبول المعتمد من الفيفا، تحذيرا من أن جولر لن يلعب لفترة طويلة.



وتابعت التقارير، أن الطبيب أشار إلى أن الأمر، يتوقف على طبيعة الإصابة، فإذا كان الأمر خطيرا، فسيتعين على جولر إجراء عملية جراحية، ويؤكد ريبول أن الغياب وقتها لن يقل عن 5 أشهر.



وتابع حديثه أن الطبيب أوضح إلى أنه حال لم تكن الإصابة خطيرة، فيمكن تطبيق طريقة أكثر تحفظا، والتي تعني أنه سيغيب لمدة 12 أسبوعا.



ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابه لاعبه أردا جولر

أعلن ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي، عن إصابه الوافد الجديد للميرنجي أردا جولر في المعسكر المنعقد بالولايات المتحدة.

ونشر حساب ريال مدريد على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" قائلا:" أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا أردا جولر، إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى. سيسافر اللاعب إلى مدريد في الساعات القليلة القادمة لمواصلة العلاج.



