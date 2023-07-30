وفاة ابن حسن يوسف.. طرق إنقاذ شخص يغرق

الكثير من حالات الغرق تحدث خلال شهر يوليو وأغسطس، وهو الوقت الذي يشهد إقبال كبير من المصيفين بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وإجازة نهاية العام الدراسي، وتكون فترة ينتظرها الكثير للاستمتاع بالمصيف مع الأسرة والأصدقاء.

وصباح اليوم الأحد وقعت 4 حالات غرق، في محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، وفي السطور التالية سوف نستعرض طرق إنقاذ الغريق وكيفية منع حدوث الغرق.

طرق إنقاذ شخص من الغرق:

طلب المساعدة من المنقذين على الشاطئ.

عدم إنقاذ شخص يغرق بالدخول إلى الماء، إذا لم يجيد المنقذ السباحة.

فحص التنفس والنبض ثم وضعه في وضع الإفاقة، ثم نزع ملابسه المبللة.

رمي جهاز إنقاذ كسترة النجاة أو طوق لمساعدة الشخص الغارق.

بمجرد إنقاذ الشخص الغارق تتم البدء في عملية الإنعاش إذا لم يكن هناك تنفس أو نبض تلقائي.

في حالة إذا كان الغريق لا يتنفس يتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي.

أثناء عملية الإنعاش يتم إمالة رأس الغريق جانب وتنظيف فمه من أي عوالق.

يجب التعامل مع رقبة الغريق بحرص لاحتمال إصابة عموده الفقري.

طرق منع حدوث حالات غرق:

عدم استخدام الطوق في حالة الرياح القوية والأمواج العالية.

تعلم المهارات الأساسية لإنقاذ النفس أو غير.

النزول إلى المياه في وجود مرافق يجيد السباحة لتجنب الغرق.

مراقبة الأطفال دائمًا على الشاطئ.

ارتداء سترة النجاة في حالة غير القادرين على السباحة.

إبلاغ المنقذين عند رؤية شخص يغرق.

عدم القفز للبحر من أماكن عالية.

غرق 3 شباب من محافظة واحدة بالإسكندرية

في محافظة الإسكندرية، تعرض ثلاثة شباب من أبناء محافظة الشرقية، للغرق في شاطئ العجمي اليوم الأحد، خلال رحلة مصيف إلى الإسكندرية.

الغرقى مقيمون في قرى تابعة لمركز الزقازيق، هم إسلام صبحي جودة عبد السلام، يبلغ عمره 15 عامًا كان رفقة شقيقه الأكبر، وإبراهيم شعبان طالب بكلية العلوم، ومصطفى أنور منصور عبد الوهاب طالب بكلية الصيدلية، وتم انتشال جثمانين منهما، وتبحث قوات الإنقاذ عن إبراهيم طالب كلية العلوم.

وذلك بعد ساعات من حادث غرق شاب في كلية تربية نوعية في شاطئ شهرزاد بالعجمي، وطالب ثانوية عامة بالشرقية في شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية.

غرق نجل حسن يوسف

كما لقي نجل الفنان حسن يوسف مصرعه غرقًا اليوم الأحد، داخل إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقله إلى مستشفى العلمين وتم استخراج تصريح دفنه.