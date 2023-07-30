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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المغرب: نتابع عن كثب الأحداث الأخيرة بجمهورية النيجر

احداث النيجر
احداث النيجر

 

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة محمد عروشي أن المغرب يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة بجمهورية النيجر، ويشدد على ضرورة الحفاظ على استقراره. 

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وقال عروشي  في كلمة له خلال اجتماع عاجل لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع بالنيجر، اليوم الأحد إن المغرب يثق في حكمة شعب النيجر وقواه الحية للحفاظ على المكتسبات، وعلى دوره الإقليمي البناء المهم، والعمل على تحقيق تطلعات شعب النيجر الشقيق.
وكان مجلس الأمن قد شدد، في وقت سابق اليوم، على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وفقا لبروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، مؤكدا دعمه للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي لعكس اتجاهات التغييرات غير الدستورية في الحكومات عبر تعزيز الحوكمة القائمة والأطر المعيارية.. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغيير غير الدستوري لحكومة في المنطقةن وزيادة الأنشطة الإرهابية، وتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مشددين على أهمية حماية السكان.

 

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