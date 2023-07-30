الزمالك يٌعلن وصول بطاقة يوسف أوباما ..رسميًا

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية لـيوسف إبراهيم " أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي.

وأكد رئيس النادي أنه تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية للفريق ويحق له المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك سبق وقام بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارة الثنائي للبنك الأهلي وزد في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

من المقرر ان تنطلق مباراة الزمالك و الشباب السعودي مساء غد الاثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ،و 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

يتصدر الزمالك المجموعة الثالثه برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب المجموعة العربية .