لجنة ذوي الهمم بحزب الوفد تطلق مبادرة "موهبتي"

أطلقت لجنة ذوي الهمم بحزب الوفد مبادرة موهبتي الموجهة لذوي الهمم على مستوى الجمهورية وذلك في مجالات الغناء والشعر وسوف يتم تسويق هذه المواهب من خلال اللجنة على أيدي متخصصين.

وقال محمد إسماعيل، مسئول لجنة ذوي الهمم بحزب الوفد، إن المبادرة سيكون لها أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة مشيرًا إلى أنها ستبدأ من مطلع شهر أغسطس 2023 وسوف تستمر لمدة شهرين ويتم توفير الاستمارات الخاصة بهذه المبادرة بمقر الحزب بالدقي.

وأضاف مسؤول لجنة ذوي الهمم بحزب الوفد، أنه سوف يتم تخصيص رقم واتس آب لتلقي الطلبات تحت رقم 01004076925 لإرسال الفيديوهات الخاصة بالمواهب والسيرة الذاتية الخاصة.