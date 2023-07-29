محمود عباس يصل مصر لعقد لقاء مع الرئيس السيسي (عاجل)

وصل، منذ قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى مصر لعقد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقال السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، إن عباس سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وأضاف اللوح، أن "عباس سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية غدًا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة".

وفي سياق آخر، عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الأفريقية الروسية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرج في اجتماع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى جانب قادة الدول الأفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، حيث تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.