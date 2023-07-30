مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد مونديال السيدات صباح غدٍ الإثنين، الكثير من المباريات المهمة على رأسها مواجهة اليابان وإسبانيا، كوستاريكا ضد زامبيا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم.



مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات صباح غدٍ الإثنين والقنوات الناقلة.



منتخب اليابان وإسبانيا للسيدات:



تقام مباراة منتخب اليابان وإسبانيا صباح غدٍ الإثنين 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد ويستباك.



موعد مباراة كوستاريكا و زامبيا للسيدات:



تنطلق المباراة التي تجمع بين كوستاريكا وزامبيا على ملعب ستاد ويكاتو، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة بتوقيت الإمارات.



منتخب كندا تواجه أستراليا للسيدات:



من المقرر أن تطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،

والواحدة بتوقيت الإمارات العربية.



منتخب إيرلندا و نيجيريا للسيدات:



تقام مباراة منتخب إيرلندا ونيجيريا صباح غدٍ الإثنين 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على ملعب ستاد سونكورب.



القنوات الناقلة لكـأس العالم للسيدات غدًا الإثنين:



تنقل مبارايات كأس العالم للسيدات 2023، في الشرق الأوسط جميع قنوات بي إن سبورت.

حققَّ منتخب الكولومبي السيدات الفوز على نظيره ألمانيا بهدفين مقابل هدف، صباح اليوم الأحد، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثامنة في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، وبهذه النتيجة يتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما تأهل منتخبي سويسرا والنرويج بشكل رسمي لثمن النهائي، فيما حققَّ منتخب المغرب أول انتصار عربي في المونديال بعد فوزه على كوريا الجنوبية.