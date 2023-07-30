الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شخصين صدمتهما سيارة بطريق أسيوط الغربي

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض شخصان للإصابة بعدما صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهم لطريق أسيوط الغربي في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرًا بالواقعة.

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إصابة شخصين صدمتهما سيارة بطريق أسيوط الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدخل طريق أسيوط الغربي القادم من أسيوط اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف  وبالفحص تبين تصادم سيارة بشخصين أثناء عبورهما الطريق مما أسفر عن إصابتهما، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.


وفي سياق منفصل قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد ٥ سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد ٣ سنوات لـ١٦ متهمًا، والحبس سنة مع الشغل لـ٤ متهمين، في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام".

أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثاني على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر.

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