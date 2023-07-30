الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باهبري: شيكابالا نجم كبير ونتعلم منه جميعًا

هتان باهبري
هتان باهبري

تحدث النجم السعودي الدولي هتان باهبري لاعب فريق نادي الشباب السعودي، عن مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية للأندية، والتي ستكون جنبًا لجنب بالنسبة لمواجهة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض.

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تصريحات هتان باهبري عن شيكابالا ومواجهة الزمالك

وقال هتان باهبري نجم نادي الشباب: "أنا معجب كثيرًا بقائد نادي الزمالك شيكابالا، هو نجم كبير جدًا، ونحن نتعلم منه جميعًا كلاعبين".

أضاف باهبري: "تابعنا مباريات الزمالك جيدًا في الفترة الماضية، وحصلنا على تعليمات فنية لأجل تخطي تلك المباراة، فلم يحالفنا الحظ أمام النصر، ونسعى للتعويض في المواجهات المقبلة من المجموعة".

تابع باهبري تصريحاته: "بإذن الله سنكون موفقين في مواجهة الزمالك ونحصد الـ3 نقاط، نحن فريق شبه جاهز، والمدرب سيضيف إلينا الكثير بخبراته الكبيرة، ونحن أدواته داخل الملعب، وسنُسعد جماهيرنا بالانتصار".

من المقرر أن يلعب الزمالك ضد نادي الشباب غدًا الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من أندية النصر والاتحاد المنسنتيري.

يحتل نادي الشباب المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة من التعادل مع النصر في الجولة الأولى، بينما يعتلي الزمالك الترتيب بثلاثة نقاط من الفوز على الاتحاد المنستيري.

 

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