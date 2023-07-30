باهبري: شيكابالا نجم كبير ونتعلم منه جميعًا

تحدث النجم السعودي الدولي هتان باهبري لاعب فريق نادي الشباب السعودي، عن مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية للأندية، والتي ستكون جنبًا لجنب بالنسبة لمواجهة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض.

اقرأ أيضًا ..

تصريحات هتان باهبري عن شيكابالا ومواجهة الزمالك

وقال هتان باهبري نجم نادي الشباب: "أنا معجب كثيرًا بقائد نادي الزمالك شيكابالا، هو نجم كبير جدًا، ونحن نتعلم منه جميعًا كلاعبين".

أضاف باهبري: "تابعنا مباريات الزمالك جيدًا في الفترة الماضية، وحصلنا على تعليمات فنية لأجل تخطي تلك المباراة، فلم يحالفنا الحظ أمام النصر، ونسعى للتعويض في المواجهات المقبلة من المجموعة".

تابع باهبري تصريحاته: "بإذن الله سنكون موفقين في مواجهة الزمالك ونحصد الـ3 نقاط، نحن فريق شبه جاهز، والمدرب سيضيف إلينا الكثير بخبراته الكبيرة، ونحن أدواته داخل الملعب، وسنُسعد جماهيرنا بالانتصار".

من المقرر أن يلعب الزمالك ضد نادي الشباب غدًا الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من أندية النصر والاتحاد المنسنتيري.

يحتل نادي الشباب المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة من التعادل مع النصر في الجولة الأولى، بينما يعتلي الزمالك الترتيب بثلاثة نقاط من الفوز على الاتحاد المنستيري.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا