غرامة كبيرة لمخالفة حرق النفايات في السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية، خطة للحد من السلوكيات والمخالفات السلبية وحرق النفايات التي من الممكن أن ينتج عنها اشتعال الحرائق في الشوارع والحرائق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث إن هناك عددًا من الدولة شهدت اشتعال النيران في الغابات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

مخالفة حرق النفايات في السعودية

ونبهت وزارة البيئة السعودية، المزارعين والعاملين في الحدائق والمنتزهات من السلوكيات السلبية والمخالفة، وشددت الوزارة على التحركات السلبية من قبل المواطنين.

وأوضحت وزارة البيئة السعودية، أن مخالفة حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية تبدأ من 500 ريال في المرة الأولى، و1000 ريال في المرة الثانية، وتصل إلى 2000 ريال في المرة الثالثة، ومخالفات إشعال النار في غير أماكنها المخصصة تبدأ من 1000 ريال في المرة الأولى و 2000 ريال في المرة الثانية و 3000 ريال في المرة الثالثة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام البيئة.

وشددت وزارة البيئة السعودية، على ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها بإشعال النيران ورمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة حفاظاً على البيئة، داعيةً إلى المشاركة في الإبلاغ عن الحرائق في الغابات والمتنزهات الوطنية ومواقع الغطاء النباتي بالاتصال على الرقم (911).

وحثت الوزارة المزارعين والمربين، بضرورة المساهمة في إعادة تدوير المخلفات الزراعية كأسمدة عضوية، واتباع الممارسات الزراعية الحديثة وأخد الحيطة والتدابير اللازمة بخصوص المتبقيات الزراعية وطرق تدويرها للاستفادة منها بما يعود بالنفع على المجتمع.

مشيرة إلى أن تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية له أثر إيجابي على البيئة، ويسهم في تقليل الأسباب التي تقود إلى اشتعال النيران.