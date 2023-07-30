«القاضي»: سعداء بالشراكة مع الأهلي ونعسى لتكامل الدور الرياضي مع التعليم

تقدم الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية، بالشكر إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وقيادات النادي كافة والشركة المتحدة، على الروح الإيجابية التي اتسم بها الجميع تجاه هذا التعاون.





جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد لتوقيع اتفاقية الشراكة الحصرية بين الأهلي والجامعات الكندية في مصر بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة الأهلي ولويس دوماس السفير الكندي في مصر.



وأعرب القاضي عن تفاؤله خلال الفترة المقبلة ، باستمرار هذه الشراكة لمواسم كثيرة قادمة، مؤكداً على التزام الجامعات الكندية في مصر بتقديم المستوى التعليمي المتميز الذي ينتظره ويستحقه أبناء وأعضاء النادي الأهلي العريق، وأن هذه الشراكة مع نادي القرن هي مثال فعال لأهمية دمج التعليم والرياضة لتقديم أفضل قيمة حقيقية للشباب المصري وتأهيلهم بشكل متطور وأكاديمي.

الدور التعليمي والرياضي ..

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية: «سعيد على

الشخصي والعملي بالتواجد اليوم في الصرح العظيم النادي الأهلي، وفي حضور قامة بحجم الكابتن الخطيب والسفير لويس دوماس، سفير دولة كندا في مصر». وأضاف: «لم نأت هنا لتوقيع أوراق، ولكن جئنا من أجل مواصلة رؤية الجامعات الكندية بمصر، وذلك من خلال التكامل بين الدور التعليمي والرياضي».



وواصل القاضي حديثه: «نقدر دور الرياضية بشكل كبير، ومن هذا المنطلق نوقع اليوم اتفاقيه شراكة مع نادي القرن ،النادي الأهلي، الأول رياضيا.. والجامعات الكندية على مدار عشرين عاما تقدم تعليمًا مميزا يستحق التواجد على منصة تعليم الأهلي».

وأكد أن الجامعات الكندية في مصر تقدم منحا خاصة للرياضيين داخل الأهلي وخصما خاصا لأعضاء النادي.

وأشار إلى أن الجامعات الكندية هي أول منشأة بدأت في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك دفعة تخرجت عام ٢٠٢٠ من الجامعة.

واختتم الدكتور مجدي القاضي كلمته بالتأكيد على أن الجامعات الكندية تقدم خدمة لأعضاء ورياضيي الأهلي، وهناك دراسة سيتم العمل عليها لتحقيق استفادة للجماهير من الشراكة؛ بناءً على طلب ورؤية الخطيب.