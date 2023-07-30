آخرهم مروان الشوربجي.. مصريون تحت أعلام دول أخرى .. "التجنيس" خطر يهدد الرياضة

في مفاجأة جديدة للرياضة المصرية .. أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش منذ قليل تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي لتمثيل إنجلترا خلال الارتباطات المقبلة في اللعبة، ليسير على خطى شقيقه محمد الشوربجي الذي أعلنت إنجلترا أيضًا تمثيله له بعد مسيرة امتدت مع مصر 15 عاما.





وسبق أن تكررت ظاهرة تجنيس اللاعبين المصريين خلال السنوات الأخيرة خاصة في الأنشطة الرياضية الفردية بعد سفرهم إلى الخارج ومعانتهم من تعنت اتحادتهم الرياضية على حد وصفهم وعدم حصولهم على التقدير الكافي.

مصريون تحت أعلام دول أخرى ..

في 2015 اتجه المصارع المصري طارق عبد السلام إلى دولة بلغاريا للبحث عن عمل بعدما خرج وأدلى بتصريحاته عن رفض رئيس الاتحاد المصري للمصارعة تحمل تكاليف علاجه ليقرر بعدها تغيير مساره الرياضي واعتزال اللعبة والسفر للخارج.

وبتواجده هناك عاد اللاعب مرة أخرى للظهور الرياضي ومثل دولة بلغاريا، إلى أن نجح في عام 2017 في الفوز ببطولة أوروبا.

وفي الخماسي الحديث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجنيس المصري عمرو الجزيري، الذي تمتع بخبرات كثيفة في اللعبة مع مصر بعد مشاركته مع مثل خلال دورة الألعاب الأولمبية 2008 ، 2012 ، 2016 ليسجل ظهوره تحت العلم الأمريكي في أولمبياد طوكيو الأخيرة بعدما اعتزال اللعب مع المنتخب الوطني خمسة أعوام، كما أعلنت دولة بولندا تجنيس أيمن حسام الدين لاعب الكونغ فو.



وفي 2018 أعلن حسام بكر إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجنيسه لصالح أمريكا لتمثيهم في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو في الملاكمة ، قبل أن يدلي بتصريحات للإعلام المصري حينها أن الجنسية تمثيل أمريكا يأتي بشكل مقت لفترة شهرين فقط تحت راية العلم الأمريكي .



ويأتي اللاعب الأهم في رحلة تجنيس الرياضيين المصريين فارس حسونة والذي مثل دولة قطر في رفع الأثقال بعد دخوله في خلافات متكررة مع الاتحاد المحلي للعبة، ليمثل العلم القطري ويتمكن من الحصول مع قطر على ذهبية منافسات دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الأخيرة، كما اتجه المصري أحمد بدير في لعبة رمي الرمح إلى قطر ليتم تجنيسه هو الآخر.

كما مثل أيضًا اللاعب المصري معاذ محمد دولة قطر في لعبة رمي القرص.



ثنائي الفروسية ..

وفي عام 2021، أعلن الفارس سامح الدهان تقدمه بطلب إلى الاتحاد الدولى للعبة، من أجل تمثيل منتخب إنجلترا فى البطولات الدولية بدلا من تمثيل مصر.

وجاء ذلك بعد علم الفارس المصري بحرمانه من المشاركة فى منافسات أولمبياد طوكيو مع منتخب الفروسية، والاستعانة بمن أقل منه في التصنيف العالمي.



وفي مفاجأة جديدة أعلنها أيضًا الفارس عبدالقادر السعيد، المصنف رقم 40 عالميًا، وأحد فرسان مصر المشاركين فى منتخب مصر للفروسية بالأوليمبياد، إنه تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولى للعب باسم بلجيكا، وأكد اللاعب لزملائه أن ما يحدث من اتحاد الفروسية جعل كل الفرسان يفضلون الرحيل رغم انتمائهم الشديد لوطنهم.