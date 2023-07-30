استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحملة للتفتيش والمرور على عدد ٢ منشأة سياحية

وقد وجدت اللجنة عدة ملاحظات بالفندقين حيث وجد عضو وزارة السياحة في إحدى الفندقين وضع ستائر شفافة على نوافذ وابواب البلكونات بالغرف تغيير درجات السلم المكسورة باحدى المباني وغيرها، وأفاد عضو مكتب العمل بمخالفات عديدة بالفندقين منها عدم تقديم ما يفيد صرف العلاوة الدورية وصرف بدل الإجازات وعدم استيفاء تشغيل نسبة ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة من عقد العمل للعاملين، كما تم عمل ٥ محاضر لشركة تقوم بتشغيل العمالة الأجنبية بدون ترخيص.

كما لاحظ عضو الصحة قصور في بعض اشتراطات النظافة بإحدى الفندقين وتم التنبيه على تغيير صواعق الناموس الكهربائية بضوئية، وإزالة ادوات البناء من منطقة الاستلام، فرز الخضروات والبيض جيدا قبل الاستخدام وللفندق الآخر عدم توافر ريسيف استلام أغذية وعدم وجود مخزن للمشروبات وغيرها.



كما أوضح عضو الأمن الصناعي أن هناك مخالفات گعدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعمال وغيرها وأشاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والأسماك والدواجن للاستخدام الآدمي.

وأشارت اللجنة إلى عدم وجود تراخيص للفندقين وسريان ترخيص مدير المنشأة الفندقين وسريان السجل البيئي لإحدى الفندقين وجاري التجديد بالآخر.

وقد قامت اللجنة بالتنبيه والانذار على استيفاء كل الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة خلال ١٥ يومًا.

نفذت الحملة بالاشتراك مع عضو من وزارة السياحة، ومكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والبيئة بالمدينة، ومديرة الإيرادات بالمدينة تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة.