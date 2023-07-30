رايه يدعم صفوفه بلاعب وادي دجلة رسميا

يواصل فريق رايه دعم صفوفه باللاعبين من أجل الاستعداد لخوض منافسات دوري المحترفين الموسم القادم 2023/2024. وحصل نادي رايه على توقيع ابراهيم ريعو لاعب وادي دجلة رسميا في صفقة جيدة للفريق بعدما ابدي حسام عبدالعال اقتناعه بقدرات اللاعب وطالب بضرورة ضمه للفريق.

ووقع ريعو لنادي رايه في صفقة انتقال حر حيث من المقرر أن يشارك في التدريبات.

وكان رايه قد أعلن عن انضمام محمود شفيق مدرب حراس المرمي ضمن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة حسام عبدالعال.

يذكر أن محمود شفيق كان مدربا لحراس نادي الإنتاج الحربي الموسم الماضي ومن قبله نادي النصر كما سبق له التدريب في صفوف الناشئين بنادي طلائع الجيش كما سبق له تدريب حراس سيراميكا كليوباترا الفىير الأول في القسم الثالث والصعود للممتاز ب موسم واستمر في منصبه بالممتا ب تحت قيادة مع سعد فاروق .

كما درب حراس مرمي الجزيره مطروح مع كرم جابر ثم الساحل السعودي مع صبري المنياوي و يسري بن كحلة التونسي و مدرب الصفاقسي حاليا و كابتن خالد القماش ثم بلديه المحله مع كرم جابر و رضا عبد العال

ثم منتخب السويس مع أشرف خضر ثم طنطا في الدوري الممتاز مع كابتن رضا عبد العال ثم طنطا في الممتاز ب مع حسن موسي و ياسر الكناني ثم النصر مع ياسر رضوان ثم الإنتاج الحربي مع عبد الناصر محمد و حسام عبدالعال ومصطفي عبده ثم رايه مع حسام عبد العال .

وكان نادي رايه تعاقد مع حسام عبد الواحد نجم الشرقية للدخان في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

كما نجح نادي رايه في ضم حسام حسبو حارس مرمي بايونيرز و

ناصر البوهي لاعب الإنتاج الحربي وحسام حسبو حارس مرمي بايونيرز وأحمد لالا لاعب السكة الحديد .



ومن المنتظر أن يعلن نادي رايه عن الصفقات الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد اتمام اجراءات التعاقد مع اللاعبين الجدد.

وجاء التعاقد مع مجموعة اللاعبين سالفة الذكر بعدما ابدي حسام عبدالعال المدير الفني اقتناعه بقدراتهم وطالب الإدارة بضرورة التعاقد معهم.