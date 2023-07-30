316 تاجر مُخدرات في قبضة الأمن خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(297) قضية مخدرات ، (112)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (83597) حكم قضائى متنوع.

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ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

إحباط ترويج 106,856 كيلو جرام حشيش في 24 ساعة

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (297) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (316) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (106,856 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,117 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,693 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (10كيلوجرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,900 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,245 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,163 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (318جرام).

عدد (2669) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (112قطعة سلاح نارى بحوزة90متهم).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(11) بندقيةخرطوش .

(4) طبنجات .

(89) فرد محلى.

(107) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

ضبط (233) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83597) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(349) حكم جناية.

(25831) حكم حبس جزئى.

(4427) حكم حبس مستأنف.

(41948) حكم غرامة.

(11042) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم (متهمان) إرتكبا (8) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (39) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (12) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (258) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:إعادة (7) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (23868) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.