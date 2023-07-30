عاجل
الجهات العاملة من المنزل يوم الأحد كل أسبوع موجة الحر.. "بيئة السعودية" تكشف أسباب حرائق الغابات
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

316 تاجر مُخدرات في قبضة الأمن خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(297) قضية مخدرات ، (112)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (83597) حكم قضائى متنوع.

اقرأ ايضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة

txt

السبت .. جنايات الأقصر تناقش الطبيب الشرعي والشهود بقضية "طفل برميل المش"

txt

جنايات قنا تقضى بحبس شاب بتهمة ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها


 

ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

إحباط ترويج 106,856 كيلو جرام حشيش في 24 ساعة

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (297) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (316) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (106,856 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,117 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,693 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (10كيلوجرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,900 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,245 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,163 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (318جرام).

عدد (2669) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (112قطعة سلاح نارى بحوزة90متهم).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(11) بندقيةخرطوش .

(4) طبنجات .

(89) فرد محلى.

(107) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

ضبط (233) قطعة سلاح أبيض.

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83597) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 

(349) حكم جناية.

(25831) حكم حبس جزئى.

(4427) حكم حبس مستأنف.

(41948) حكم غرامة.

(11042) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية  تم ضبط تشكيل عصابى ضم (متهمان) إرتكبا (8) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (39) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (12) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (258) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:إعادة (7) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (23868) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

مواد متعلقة

حملة أمنية تضبط 227 قضية مخدرات و102 قطعة سلاح ناري

هل محرر مستندات Google AI آمن؟

حملة أمنية تضبط 4 قضايا مواد مخدرة

ضبط 42 قطعة سلاح في حملة أمنية بأسيوط

خبير أمن معلومات: أدوات النصب تتطور نتيجة التطور التكنولوجى (فيديو)

"اعتداء على أمن روسيا ".. الكرملين يندد بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
الجريدة الورقية