عاجل
الجهات العاملة من المنزل يوم الأحد كل أسبوع موجة الحر.. "بيئة السعودية" تكشف أسباب حرائق الغابات
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الدايت مش حرمان| طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة الصحية

كيك الشوكولاتة للدايت
كيك الشوكولاتة للدايت

كيكة الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدى الجميع، ولكن يمتنع عن تناولها متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن، خوفًا من عدد سعراتها الكبيرة للقطعة الواحدة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل كيك بالشوكولاتة للدايت بمذاق لذيذ وبمكونات صحية.

 

كيك الشوكولاتة

طريقة عمل كيك شوكولاتة للدايت

المقادير

- دقيق : كوب (دقيق شوفان)

- حليب : كوب (خالي الدسم)

- سكر : كوب (سكر فركتوز)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكاكاو : 2 كوب

- البيض : 3 حبات

- الزبدة : نصف كوب

- ملح : رشّة

 

txt

أسهل طريقة لعمل تشيز كيك مانجو في المنزل

طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

في وعاء للخلط، ضعي دقيق الشوفان، والكاكاو، والملح، والبيكنج باودر، والقرفة، والبيكنج صودا وقلبي المكونات جيداً.

في وعاء آخر، اخفقي السكر مع الزبدة حتى تحصلي على خليط هش وكريمي القوام.

 

txt

بأقل سعرات حرارية.. اصنعي بان كيك بالكرز للرجيم

أضيفي على مزيج السكر والزبدة، البيض والفانيلا، واخفقي جيداً حتى تمتزج المكونات.

بشكل تدريجي وبالتناوب إبدأي بإضافة خليط طحين الشوفان والحليب مع التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات ويتشكل لديكِ خليط ناعم.

اسكبي الخليط في القالب وأدخليه للفرن لمدة 35 – 40 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم قطعيه وقدميه.

مواد متعلقة

مفيدة لطفلك| طريقة عمل كب كيك الجزر بالجبنة الكريمي

بأقل سعرات حرارية.. اصنعي بان كيك بالكرز للرجيم

تنفع في الدايت| طريقة عمل كيك الشاي الهشة

طريقة عمل تشيز كيك اللوتس للمناسبات

طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك لمواجهة حر الصيف

حضري ليزي كيك بالشوفان الصحي

الجريدة الورقية