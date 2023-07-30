نصائح ذهبية لمنع الأرز من التسوس بمواد متوفرة في منزلك

تضع ربات المنزل كميات كبيرة من الأرز في الأكياس أو البرطمانات لفترة طويلة، مما تلاحظ دخول السوس والحشرات إليها وإتلاف الأرز، لذلك نقدم لك بعض النصائح للحفاظ على جودة الأرز ومنع تغلغل الحشرات إليه.

طريقة حفظ الأرز

طريقة حفظ الأرز من السوس بمجموعة من المواد الطبيعية

استخدمي علبة كبريت مفتوحة وضعيها في خزانة حفظ الأرز، فرائحة الكبريت من الروائح الخانقة للسوس.

ورق الغار من المواد الطبيعية المتوفرة لديكِ باستمرار في المطبخ، والسوس يكره رائحة ورق الغار ويهرب منه فوراً، ضعي ورق الغار في خزانة حفظ الأرز ويمكنكِ أيضاً وضعه في برطمان حفظ الأرز.

يمكنكِ الحفاظ على الأرز بمكون بسيط وهو بودرة الكربونات، ضعي البودرة في قطعة من القماش النظيف واربطيها جيداً وضعيها في أكياس حفظ الأرز.

من المواد الطاردة بقوة لسوس الأرز هو الليمون الأسود المجفف، ضعيه مع الأرز لمنعه من تكاثر السوس ووجوده.

ومن الوسائل المستخدمة لخنق سوس الأرز عمل تركيبات خاصة للتخلص منه في فترة زمنية قصيرة وهي كالتالي:

بودرة القرنفل وضعها في قطعة من القماش مع ربطها جيداً ووضعها في الأرز.

ملعقة من الكركم مع ملعقة من الفلفل الحار ووضع الخليط في قطعة من القماش، ونقوم بربطها جيداً، ووضعها بين طبقات الأرز.

طريقة التخلص من سوس الأرز

في حال شراءك للأرز ووجدتِ السوس فيه، قومي بحفظه في الفريزر لمدة 5 أيام، في هذه الحالة سيموت السوس بشكل سريع ودرجات الحرارة المنخفضة في الفريزر والباردة جداً ستعمل على منع البويضات الصغيرة من النمو والتكاثر والتحول إلى سوس جديد.

كما هي درجة الحرارة المنخفضة في الفريزر، فحرارة الشمس تعمل بنفس الفعالية، فقط قومي بوضع الأرز في صينية كبيرة وافرديه جيداً، واتركي صينية الأرز تتعرض لحرارة الشمس لمدة يوم كامل، فستعمل الحرارة العالية والمرتفعة على القضاء على بويضات السوس، والسوس نفسه.