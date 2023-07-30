العثور على جثمان شخص مجهول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بالعثور على جثمان شخص مجهول بدائرة القسم وبها جروح متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، و توصلت جهود الفريق إلى أن المجنى عليه (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لسابقة حدوث مشاجرة بينه والمجنى عليه لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها المجنى عليه بالضرب دون إصابات فعقد العزم على التخلص منه بقتله، وأنه قام بإستدراجه للمنطقة محل العثور على جثته بزعم إنهاء الخلاف وتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. بدائرة القسم وبها جروح متفرقة.