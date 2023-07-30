أستاذ قانون دستوري: التصويت الإلكتروني يجب أن يكون بجانب المتعارف عليه

أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أن التصويت الالكتروني يجب أن يكون بجانب التصويت المتعارف عليه، بالإضافة إلى استخدام الكاميرات عن طريق ابلكيشن يتم فتحته وتطلع المرشح على كامل الوضع داخل اللجان .

وفيما يخص الدعاية الانتخابية .. قال المغازي إن السيطرة على الدعايا الانتخابية صعب، ولابد من عدم الوصاية على السلطات في ممارسة دورهم، لافتا إلى أن الدور التشريعي طغى على الدور الرقابي من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد المغازي على ضرورة الأخذ بفكرة التصويت الالكتروني واستخدام تكنولوجيا الكاميرات في اللجان لتحقيق مزيد من الشفافية .