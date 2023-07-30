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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أستاذ قانون دستوري: التصويت الإلكتروني يجب أن يكون بجانب المتعارف عليه

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 

أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أن التصويت الالكتروني يجب أن يكون بجانب التصويت المتعارف عليه، بالإضافة إلى استخدام الكاميرات عن طريق ابلكيشن يتم فتحته وتطلع المرشح على كامل الوضع داخل اللجان .

وفيما يخص الدعاية الانتخابية .. قال المغازي إن السيطرة على الدعايا الانتخابية صعب، ولابد من عدم الوصاية على السلطات في ممارسة دورهم، لافتا إلى أن الدور التشريعي طغى على الدور الرقابي من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد المغازي على ضرورة الأخذ بفكرة التصويت الالكتروني واستخدام تكنولوجيا الكاميرات في اللجان لتحقيق مزيد من الشفافية .

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