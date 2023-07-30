رئيس الغرفة التجارية بأسيوط يوضح جهود حل شكاوى التجار من انقطاع الكهرباء

قال عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، أن هناك تواصل دائم بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الكهرباء للتنسيق بين وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء بالتنبيه عليهم بأن هناك مواعيد محددة بجداول زمنية توضح الفترة الزمنية التي يتم فيها تخفيف الاحمال وخاصة في المناطق التجارية.

وأضاف أبو العيون فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أنه يوجد اقتراح بين الغرف علي ضرورة مواصلة التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والغرف لعرض جداول توزيع الجهد وتوضيحة للجميع.

لاستاذ عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط

وأشار رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ،الى أن هناك مقترح بأن يتم تخفيف الاحمال عن المناطق التجارية وشوارعها والمولات التجارية في اوقات بعيدة عن اوقات الذروة علي أن تكون ما بين السابعه صباحا والعاشرة او الثانية ظهرا حتي الخامسة الاوقات التي لايمكن ان تكون زروة الشراء والبيع بالنسبة للتجار والمحلات خاصة أن اوقات ذروة البيع والتسوق هي ما بين العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا ومن الخامسة عصرا حتي الحادية عشر مساء تتجنب فيهم شركات توزيع الكهرباء تخفيف الاحمال في المناطق التجارية ووسط المدينة ويمكن تخفيفها في اطراف المدينة والمناطق الغير موجود بها محلات وهناك مقترح لمخاطبة شركات التوزيع.

وتابع أنه بالنسبة لتخفيض الضرائب في الوقت الحالي اعتقد انه من الصعب وذلك لحاجة الدولة الملحة لمبالغ الضرائب لسد عجز الموازنه ولكن من الممكن زيادة الحوافز علي التصدير وذلك لجذب العملة الصعبة والتي نحتاج اليها بشده في الفتره الحالية.