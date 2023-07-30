أسباب حكة الجلد.. اضطرابات الأعصاب وأمراض الباطنة أبرزها

حكة الجلد هي إحساس مزعج يجعلك ترغب في الحك، وغالبًا ما تحدث بسبب الجلد الجاف وهي شائعة عند كبار السن ، حيث يميل الجلد إلى أن يصبح أكثر جفافًا مع تقدم العمر.

واعتمادًا على سبب الحكة ، قد لا يبدو جلدك مختلفًا عن المعتاد أو قد يكون ملتهبًا أو خشنًا أو به نتوءات، ويمكن أن يتسبب الخدش المتكرر في ظهور مناطق سميكة من الجلد قد تنزف أو تصاب بالعدوى.

ويشعر الكثير من الناس بالراحة من خلال تدابير الرعاية الذاتية مثل المرطبات والمنظفات اللطيفة والاستحمام الفاتر، وتتطلب الراحة طويلة الأمد تحديد وعلاج سبب حكة الجلد، والعلاجات الشائعة هي الكريمات العلاجية والضمادات الرطبة والأدوية المضادة للحكة التي تؤخذ عن طريق الفم.

أعراض حكة الجلد

يمكن أن تؤثر الحكة في الجلد على مناطق صغيرة ، مثل فروة الرأس أو الذراع أو الساق أو يمكن أن تغطي الجسم كله، ويمكن أن تحدث حكة الجلد دون أي تغييرات ملحوظة أخرى على الجلد أو قد يأتي مع:

الجلد الملتهب

علامات الصفر

نتوءات أو بقع أو بثور

الجلد الجاف المتشقق

بقع جلدية أو متقشرة

في بعض الأحيان تستمر الحكة لفترة طويلة ويمكن أن تكون شديدة، وكلما فركت المنطقة أو خدشتها ، تزداد الحكة وكلما زادت الحكة ، كلما خدشت أكثر، قد يكون كسر دورة الحكة والخدش هذه صعبًا.

أسباب حكة الجلد

الأمراض الجلدية: وتشمل الأمثلة الجلد الجاف (الجفاف) ، والأكزيما (التهاب الجلد) ، والصدفية ، والجرب ، والطفيليات ، والحروق ، والندوب ، ولدغات الحشرات والشرى.

الأمراض الباطنية: قد تكون الحكة في الجسم كله من أعراض المرض الأساسي ، مثل أمراض الكبد وأمراض الكلى وفقر الدم والسكري ومشاكل الغدة الدرقية وأنواع معينة من السرطان.

اضطرابات الأعصاب: تشمل الأمثلة التصلب المتعدد ، وانضغاط الأعصاب ، والقوباء المنطقية (الهربس النطاقي).

الظروف النفسية: تشمل الأمثلة القلق واضطراب الوسواس القهري والاكتئاب.

تهيج وردود فعل تحسسية: يمكن للصوف والمواد الكيميائية والصابون وأشياء أخرى أن تهيج الجلد وتسبب الطفح الجلدي والحكة وفي بعض الأحيان ، تسبب مادة ما ، مثل اللبلاب السام أو مستحضرات التجميل ، رد فعل تحسسيًا، كما أن ردود الفعل تجاه بعض الأدوية ، مثل الأدوية المخدرة لعلاج الألم (المواد الأفيونية) يمكن أن تسبب حكة في الجلد.