نتيجة الثانوية العامة.. نصائح هامة للطلاب (حدد أكثر من هدف)

طلاب المرحلة الثانوية ينتظرون إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وفي الساعات الأخيرة قبيل الإعلان عن النتيجة تسود حالة من التوتر والقلق في نفوس العديد من الطلاب، إلى أن تظهر النتيجة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ويدخل العديد من الطلاب في حالة من الخوف والقلق في أن تخالف النتيجة توقعاتهم وآمالهم وحلمهم الذي دام إنتظاره طويلًا.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية نصائح لطلاب الثانوية العامة لانتظار النتيجة:

- عدم التركيز على كليات القمة، وهناك العديد من الكليات والتي يعتبرها البعض أنها ليست ضمن كليات القمة ولكن يكون لها مستقبل كبير جدًا

- ضع أمام نفسك العديد من الأهداف في مخططات ورغبات ولا يقتصر حلمك على هدف واحد.

- مارس الرياضة لأن الرياضة تبنى الفكر والعقل والجسد وتحميك من الاكتئاب.

- كن على يقين دائمًا أن الالتحاق بالكليات "القمة" ليست هي الأمل فقط، نتيجة الثانوية العامة ليست نهاية المطاف.

طلاب الثانوية العامة 2023

- اختار الدراسة والتخصص الذي يحتاجها سوق العمل.

- جميع الكليات جيدة والفارق فقط هو تميزك في التخصص والكلية.

- حاول دائمًا أن تضع أمام نفسك العديد من البدائل

- لا تقارنك نفسك أو مجموعك في الثانوية العامة مع نتيجة الأقارب والأصدقاء.

- لا تتعرض لوسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن أصحاب الطاقة السلبية التي تسبب الضغط النفسي.

ويعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الـ48 ساعة المقبلة في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 وأسماء الأوائل بعد الاعتماد الرسمي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة. وترسل نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى المدارس على مستوى الجمهورية لتوزعها على الطلاب في اليوم التاي لإعلان النتيجة وظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا برقم الجلوس.

ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة على أن تعلن الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأول بكل شعبة.