عاجل
تعليق صادم لرئيس اتحاد الاسكواش على تجنيس مروان الشوربجي على خطى شقيقه محمد الشوربجي
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

من هو الغني ريك روس

روس يرفع شعار "من أمريكا للعلمين" في حفل "العالم علمين"

المغني روس
المغني روس

كشفت إدارة مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر، عن تفاصيل إحياء نجم الراب الأمريكي " ريك روس" والمعروف أيضًا باسم Russell Vitale حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات المهرجان يوم 25 أغسطس المقبل.

إذ رفع حفل الراب الأمريكي "روس" شعار "من أمريكا للعلمين"، ومن المقرر أن يعلن موقع "تذكرتي" خلال الأيام المقبلة عن طرح تذاكر الحفل للجمهور عبر الموقع الإلكتروني الخاص.

قبل حفله بمصر.. ما لا تعرفه عن مغني الراب رس فيتال | مصراوى
المغني  روس

من هو  المغني ريك روس

اسمه بالكامل روسل جيمس فيتالي من مواليد 26 سبتمبر 1992 ، المعروف باسمه المسرحي  روس، هو مطرب هيب هوب أمريكي الجنسية ومنتج وكاتب أغانٍ، وبدأ في كتابة موسيقى الراب وهو في السابعة من عمره وعندما تخرج من المدرسة الثانوية بدأ في تسجيل أغانيه في سن 18 عامًا.

وكانت أول أغنية منفردة من روس، بعنوان “Hustlin”، أصبحت نجاحًا ساحقًا، تكررت طوال الوقت.

وظهر روس لأول مرة في المركز الأول على مخطط بيلبورد لأفضل 200 ألبوم مع ظهوره الأول عام 2006، بألبوم بعنوان “ميناء ميامي”. 

أما ألبومه الثاني في عام 2008، كان بعنوان “Trilla”.

حفل مغني الراب الأميركي روس في دبي خلال مارس 2020 - عين دبي الراب الأميركي روس
المغني روس

 بعد نجاحه، بدأ روس في القيام بجولات مكثفة والتعاون مع الأعمال الشعبية بما في ذلك نيللي وتي باين. 

عزز ألبومه الثالث بعنوان “Deeper Than Rap” نجاحه حيث أشادت به صحيفة “The New York Times” 

وتم ترشيح ألبوم بعنوان “God Forgives” لأفضل ألبوم Grammy في عام 2013، وتبعه مع ألبوم بعنوان “Mastermind” وألبوم بعنوان “Hood Billionaire”، كلاهما في عام 2014.

صدر الألبوم رقم 8، بعنوان “Black Market”، في نهاية عام 2015. 

أما الألبوم التاسع، بعنوان “Rather You Than Me”، في عام 2017.

وفي أغسطس عام 2019، كشف روس النقاب عن ألبومه العاشر، بعنوان “Port of Miami 2″، والذي ظهر لأول مرة في رقم 2 على مخط “Billboard 200”.

وبعد 10 ألبومات استوديو، أصبح مغني الراب المرشح لجرامي مؤلفًا منشورًا مع إصدار سبتمبر عام 2019 من كتاب “Hurricanes: A Memoir”. 

الإلة أنوبيس يزين احتفال المغني الأمريكي Russ مساء اليوم في العلمين الجديدة | أهل مصر
المغني روس

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان والنجم محمد منير وحميد الشاعري وغيرهم.

 

 

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لـ ملابسات واقعة غرق عبدالله حسن يوسف

بعد موته غرقًا.. من هو الفنان الراحل عبد الله حسن يوسف

شعار "كامل العدد" عنوان حفل نانسي عجرم وراغب علامة في (العالم علمين)

ألبوم إليسا الجديد في حفل العلمين.. اعرف التفاصيل

بعد رحيلها.. أبرز المعلومات والأعمال لـ"ميلاد سري"

قبل طرحه بساعات .. تفاصيل شخصيات أبطال فيلم "ع الزيرو"

بعد تصدرها التريند.. 5 إطلالات جريئة لـ لقاء الخميسي

بعد تصدره التريند.. من هو أشرف مصلحي وما هي تفاصيل مرضه ؟
الجريدة الورقية