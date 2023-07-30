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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انتهاء دورة تدريب صيادلة أسيوط ضمن برنامج "أسرة"

 دورة تدريب صيادلة أسيوط ضمن برنامج أسرة
 دورة تدريب صيادلة أسيوط ضمن برنامج "أسرة"

اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية الأولى لصيادلة القطاع الخاص لمركزى أبو تيج وديروط بالتعاون مع شركة اسأل استشير، ضمن فاعليات برنامج(أسرة) الذى تنفذه هيئة الباثفيندر الدولية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

أشار د. علاء عرفات نقيب صيادلة أسيوط إلى أنه يجرى تنفيذ تدريب صيادلة القطاع الخاص ضمن مجموعة من أنشطة برنامج «أسرة»فى إطار تنفيذ أهداف «المشروعالقومى لتنمية الأسرة المصرية» الذىأطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير من العام الماضى، يهدف البرنامج إلى تحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين.

ولفت إلى أهمية مشروع «أسرة»والذى يستهدف صيادلة القطاع الخاص لأهمية الدور الذى يقومون به فى لتوعية بخطورة الزيادة السكانية والحد منها وتحسين الصحة الإنجابية استكمالًا لدور الدولة وجهودها فى تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بالخصائص السكانية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتحسين جودتها.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم للمشاركة بحضور هذه الدورة التدريبية والتى تعد بالنسبة لهم من الدورات المميزة والمتميزة والتى حاضر بها نخبة من أساتذة كلية الطب فى التخصصات المختلفة وأساتذة من كلية التمريض بجامعة أسيوط.

 دورة تدريب صيادلة أسيوط ضمن برنامج "أسرة"
 دورة تدريب صيادلة أسيوط ضمن برنامج "أسرة"
 دورة تدريب صيادلة أسيوط ضمن برنامج "أسرة"
 دورة تدريب صيادلة أسيوط ضمن برنامج "أسرة"
 دورة تدريب صيادلة أسيوط ضمن برنامج "أسرة"

 

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