أوسوريو يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم قبل مواجهة الشباب السعودي

يعقد اليوم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأحد للحديث عن مباراة الشباب السعودي المقبلة بالبطولة العربية.

ومن المقرر أن يصطحب المدير الفني نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في المؤتمر الصحفي للحديث عن اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي المرتقبة

من المقرر تنطلق أحداث مباراة الزمالك الشباب السعودي مساء الإثنين المقبل الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تذاع مباراة الزمالك والشباب السعودي على الهواء مباشرة على قنوات SSCالرياضية السعودية عبر البث الفضائي المشفر، وتعد القناة الناقل الحصري للبطولة.

معلق مباراة الزمالك والشباب السعودي

أسندت شبكة ssc الرياضية السعودية مهمة التعليق إلى عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى، بينما على القناة الصوتية الثانية بلام أحمد علام ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة وعلى اس اس سي الرياضية السعودية بتعليق عبدالعزيز الزيد.

ونجح الزمالك في الفوز على الاتحاد المنستيري 4 أهداف دون رد في الجولة الأولى بالبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.