استكمال أوراق المرشحين لانتخابات اتحاد الأوراق المالية... والسوشيال ميديا للدعاية والتربيطات

3 مطالب للجنة الإشراف

طلبت لجنة الإشراف على طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية من المرشحين استكمال أوراق الترشح، حيث تبين للجنة أثناء الفحص عدم استكمال بعض الأوراق لعدد من المرشحين، ومنها 3 طلبات تتمثل فى أصل السجل التجارى الخاص بالشركة الذى يمثلها المرشح، وكذلك إقرار من الشركة التى يمثلها أيضاً المرشح بأنه ممثلها الوحيد لها أو للشركات التابعة، بالإضافة أيضاً إلى صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.

بدأت عمليات الدعاية والترويج بين المرشحين مبكرًا، ونالت المجموعات «الجروبات» على وسائل التواصل الاجتماعى الاهتمام الأكبر فى التربيطات، بين المرشحين والشركات التى لها حق التصويت... قام 19 مرشحًا يمثلون كافة المقاعد التى تجرى عليها الانتخابات بتقديم أوراقهم.... ويتنافس على المقاعد الثلاثة للسمسرة عونى عبدالعزيز، ممثلًا عن شركة وديان للسمسرة، وأسامة جمال ممثلًا عن شركة النعيم لتداول الأوراق المال، أحمد سيد ممثلًا لشركة فيصل، وجيهان يعقوب، ومعتز عشماوى ممثلًا عن عربية أون لاين، بالإضافة إلى محمد جاب الله، ممثل لرؤية لتداول الأوراق المالية، عن ذوى الخبرة بنشاط السمسرة.... كما حسم كل من ياسر زعزع، العضو المنتدب للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، مقعد الشركات العاملة بنشاط الإيداع والقيد المركزى بعد تراجع أحد منافسيه عن الترشح بسبب مخالفات، وكذلك أحمد إكرام، ممثلًا عن أمناء الحفظ... فيما ترشح أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق عضو مجلس إدارة مستقل من ذى الخبرة، وشهد أيضاً مقعد الشركات القابضة عودة أحمد مروان للظهور من جديد فى العمل العام بعد غياب سنوات طويلة ممثلًا عن شركة سيجما القابضة للاستثمار... كما يعد من أبرز الأسماء المرشحة على نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، راندا حامد، ومحمد يونس رئيس جمعية المحللين الفنيين، ومحمد كمال خبير أسواق المال، وحاتم البنا، وياسر عمارة ممثلًا عن إيجل للاستشارات..، ويعد سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.