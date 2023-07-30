الأحد 30 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع في مزاد علني بـ3 مدن جديدة

محلات
محلات

أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (20م2 : 68م2)، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة للبيع في مزاد علني، مضيفاً أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وأن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 27/8/2023.


وأضافت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2 : 101م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحة أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023.


وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2 : 67م2)، بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحأ أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 3/9/2023.

 

جدير بالذكر أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية بأجهزة المدن التي سيتم عقد المزادات بها.

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