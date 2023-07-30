الأحد 30 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للحوكمة يطلق الدورة الأولى من البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي"

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبي

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدورة الأولى من البرنامج التدريبى "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية بمشاركة 27 متدربًا من 14 جهة حكومية من الجهاز الإداري للدولة.

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وافتتح فعاليات البرنامج التدريبي الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موضحة أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومى للحوكمة وكلية ثندربيرد خلال عام 2022.


وأكدت شريف أن البرنامج يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية مهارات وتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن التدريب يتناول مجموعة من الموضوعات المتنوعة تشمل الحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاع العام والخاص، كما يشمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجهها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي.


من جانبه أفاد نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد أن البرنامج التدريبى يشمل العديد من الزيارات الميدانية لجهات دولية ومحلية عديدة بواشنطن، وإجراء مناقشات مع المسؤولين بتلك الجهات، والاطلاع على أطر العمل بتلك المؤسسات العريقة وكيفية اتخاذ القرارت بها.
وخلال فعاليات البرنامج قام الوفد بزيارات ميدانية إلى الكونجرس الأمريكي ومقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات في مجال الحوكمة المبتكرة والتنمية المستدامة، ومن المقرر أن يقوم الوفد كذلك بزيارة المركز البحثى Brookings و بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الولايات المتحدة.


وفي إطار البرنامج، يتطلع المشاركون إلى تطبيق المعرفة والمهارات التي سيتم اكتسابها خلال البرنامج التدريبي في تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

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