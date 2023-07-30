الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يُهنئ ملك المغرب وحكومة وشعب المملكة بذكرى الجلوس على العرش

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنَّأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، بمناسبة ذكرى الجلوس على العرش، والتي يتم الاحتفال بها في الثلاثين من يوليو من كل عام، مؤكداً أن المملكة المغربية استطاعت أن تحقق نهضة تنموية كبيرة وعززت من وجودها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

 

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وقال "العسومي" إن السياسات الرصينة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، ساهمت في الارتقاء بمكانة المملكة المغربية على الصعيد العربي والدولي، معربا عن أصدق التمنيات لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة ودوام العافية، وللمملكة المغربية وشعبها العزيز بدوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور، في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

 

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