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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المغرب يعرب عن صادق تعازيه للجزائر في ضحايا الحرائق

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في الجزائر

 

أعربت المغرب عن صادق التعازي للجزائر في ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض المناطق وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. 

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حرائق الغابات في الجزائر

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن"المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .. وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

كانت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية قد نجحت في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمئة، والتي طالت عدة مدن جزائرية بشمالي البلاد.

أمير الكويت وولي عهده يبعثان ببرقيتي تعازي للرئيس الجزائري 

 

وفي سياق متصل بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، برقيتين إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون؛ للتعزية بضحايا الحرائق في الجزائر.

وتضمنت البرقيتان خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا الحرائق التي اجتاحت عددًا من الولايات في الجزائر، وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا وإصابة العديد، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

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الجريدة الورقية