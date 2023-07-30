الدومينيكان تُعلن اعترافها المطلق بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، ليل السبت الأحد، أن جمهورية الدومينيكان اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، حيث يدعم عدد متزايد ببطء من الدول مطالب الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت الخارجية المغربية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، إن وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الدومينيكان، روبيرتو ألفاريز، بعث برسالة لنظيره المغربي رفع من خلالها إلى الملك محمد السادس، باسم رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادير، موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وتشمل الرسالة.

وأكد البيان أن جمهورية الدومينيكان تعلن "اعترافها المطلق بمغربية الصحراء".

تنظر وزارة العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان "بشكل إيجابي" "لفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة".

وأضاف "تجدد جمهورية الدومينيكان التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والجاد وذي مصداقية للتوصل إلى اتفاق متفاوض بشأنه بين الأطراف".

وأبلغ الوزير الدومينيكاني نظيره المغربي أن "الرئيس لويس أبينادر قد أعرب عن رغبته في القيام بزيارة دولة إلى المملكة المغربية من أجل تعزيز الروابط السياسية والتجارية وعلاقات التعاون" بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان.

يتماشى موقف جمهورية الدومينيكان مع منظمة دول شرق البحر الكاريبي ، التي فتحت قنصلية لها في الصحراء الغربية العام الماضي.

كان كسب التأييد لحكمها على الصحراء الغربية هو الهدف النهائي للدبلوماسية المغربية.

وفتحت حوالي 28 دولة أخرى ، معظمها من الدول العربية والأفريقية ، قنصليات في الإقليم كدليل ملموس على دعمها للرباط.

في وقت سابق من هذا الشهر ، فاز المغرب باعتراف إسرائيل بمطالبتها بالسيادة على المنطقة، في أعقاب خطوة مماثلة من جانب الولايات المتحدة في عام 2020. وانتقدت الجزائر بشدة الخطوة الإسرائيلية.

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