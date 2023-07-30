ارتفاع شديد في حالة الطقس ودرجات الحرارة تتخطى الـ 42 درجة

تشهد القاهرة والمحافظات ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة والرطوبة اليوم الأحد، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن حالة البحرين، فقد توقعت الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع وجود ارتفاع في الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، موضحة بيان حالة البحر الأحمر، حيث تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وتنشر "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بجميع محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35

القاهرة: المحسوسة: 38

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 36

6 أكتوبر: 39

بنها: الصغرى 24 والعظمى 35

بنها المحسوسة: 38

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 32

الاسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 35

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 34

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 38

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 36

الإسماعيلية: المحسوسة: 39

السويس: الصغرى 25 والعظمى 36

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 38

الفيوم: المحسوسة: 40

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 39

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 40

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39

اسيوط: المحسوسة: 40

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39

سوهاج: المحسوسة: 40

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42

الاقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 42

أسوان: المحسوسة:43