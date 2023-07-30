عامل يسطر نهاية حياته بطلق ناري بدار السلام

تخلص عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بناحية نجع الدير التابع لقرية أولاد يحيى بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من حياته بطلق ناري بالبطن من سلاح ناري كان بحوزته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوفاة أحد الأشخاص بناحية نجع الدير التابع لقرية أولاد يحيي / دائرة المركز.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وجود جثة "محمد . ع . ا . ع" 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مسجاة أمام مسكنه ومتوفى إثر إصابته بطلق ناري بالبطن وعثر بجواره على سلاح ناري عبارة عن طبنجة.

وبسؤال كل من :- والده "عبدالعزيز . ا . ع . م" 72 سنة مزارع ووالدته "فاطمة . ا . ع . م" 61 سنة ربة منزل وزوجته "عزيزة . ح . ع . ح" 36 سنة ربة منزل - ويقيمون بذات الناحية قيام المذكور بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته صوب نفسه مما أدي لوفاته لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك.

كلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.