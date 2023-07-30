نجم الأهلي السابق: إمام عاشور إضافة كبيرة وعلى قدر طموحات النادي

أكد أبو المجد مصطفى نجم النادي الأهلي السابق أن إمام عاشور يملك مميزات وقدرات فنية وبدنية عالية تجعله ضمن العناصر الأساسية مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

قال أبو المجد مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور قادر على التأقلم داخل الأهلي وقادر على أن يكون على طموحات النادي الأهلي".

وأضاف: "حمدي فتحي كان لديه مميزات بالتقدم داخل منطقة الجزاء بنجاح وأداء حمدي فتحي تطور كثيرا مع مارسيل كولر، لكن ميزة إمام عاشور كونه لديه حلول كثيرة جدا، وبالطبع لديه ميزة التسديد على المرمى".

واختتم: "لو كان حمدي فتحي مع إمام عاشور في الأهلي سيكون خط الوسط للأهلي مرعب".

أبو المجد: السوشيال ميديا سبب هبوط غزل المحلة

وأكد أبو المجد مصطفى أن إدارة صفحات السوشيال ميديا ساهمت في هبوط غزل المحلة.

قال أبو المجد مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غزل المحلة كان يعاني من عدة مشاكل داخل أوضة اللبس، ورضا شحاتة حاول إصلاح تلك المشاكل"

وأضاف: "غزل المحلة هذا الموسم فعل كل شئ خاطئ، وهذا ساهم في هبوط الفريق، واختتم: "صفحات سوشيال ميديا حاربتنا في غزل المحلة وناس محسوبة على غزل المحلة هاجمتنا".