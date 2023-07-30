بوبو يكشف موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز

كشف محمد رضا بوبو نجم نادي فيوتشر، موقفه من مفاوضات الزمالك والأهلي وبيراميدز التي تهدف للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

محمد رضا بوبو ابن 22 عاما لفت الأنظار بشدة إليه في الفترة الأخيرة لما يتمتع به من قدرات فنية عالية دغعت روي فيتوريا يضمه لقائمة منتخب مصر وأصبح موضع اهتمام من كبار الدوري المصري.

وأوضح بوبو كواليس المفاوضات معه مؤكدًا أنه كان قريبا في وقت سابق من الانتقال إلى القلعة الحمراء، لكن إدارة فيوتشر لم توافق على رحيلي آنذاك.

وأضاف بوبو أن مصر تشهد عصر الاحتراف الكروي مؤكدًا أن لا يمانع الانضمام إلى قطبا الكرة المصرية الزمالك والأهلي كونهما الأكبر في أفريقيا.

وعن مفاوضات بيراميدز أكد لاعب فيوتشر أنه لم يتم إبلاغه بشئ من جانب الإدارة لافتًا أنه سيحترم قرار النادي.

وتطرق بوبو في حديثه عن انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي وهي الصفقة التي أحدثت ضخبًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري كونه أحد أبرز نجوم الزمالك قبل خروجه في الشتاء الماضي إلى الدنمارك.

وقال محمد رضا بوبو، في تصريحات تليفزيونية "إمام عاشور لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة، وهايفرق مع الأهلي جدًا، وفي البداية كنت حزين لتركه الاحتراف، ولكن هو إضافة كبيرة لأي نادٍ".

وانضم إمام عاشور إلى الأهلي لمدة خمسة سنوات قادما من نادي ميتلاند الدنماركي بعد رحلة احتراف قصيرة لستة أشهر.