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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يقرع طبول الحرب: مستعدون للصدام مع الغرب وأتباعه

الرئيس الروسي فيلاديمير
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ. 

وأكد بوتين استعداد روسيا لأي صدام قد ينشأ مع الغرب، وأشار إلى جاهزية بلاده للتصدي لأي تحديات أمامها. 

كما أوضح بعض النقاط المتعلقة بالتوتر مع أوكرانيا والعلاقات التجارية مع تركيا والبلدان الأفريقية.

وفيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، أكد بوتين أن روسيا تتعاون للحوار حول الأزمة وأن المبادرة الإفريقية يمكن أن تكون أساسًا لتحقيق السلام في المنطقة.

بالنسبة للعلاقات التجارية، أشار بوتين إلى أن روسيا ستبدأ في إرسال الحبوب المجانية إلى البلدان الأفريقية خلال 3-4 أشهر.

 كما ذكر أن روسيا لن تخزن كميات كبيرة من الغاز في تركيا، وأن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.

 

يأتي ذلك وسط استمرار التوترات الجارية بين روسيا والغرب التي تُلقي بظلالها على العلاقات الدولية والسياسية في المنطقة والعالم.

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