مصرع وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 5أشخاص آخرين بكسور وكدمات متفرقة ، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق شبراخيت ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ،وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، والمصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة تصام سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق شبراخيت /إيتاي البارود .

أسفرت الواقعة عن مصرع منة ابراهيم 14سنة ،وإصابة كل من

محمود و.ا40سنة ،محمود ع.ح.32سنة ،ناجي ر.ح.40سنة ،محمد ع.أ.50سنة ،محمد ح.أ.30سنة ،بكسور وكدمات متفرقة وإشتباة نزيف داخلي

تم نقل الجثة إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي ايتاي البارود لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق