الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إقامة مباراة الأهلي والداخلية قبل المغرب ترشيدا للكهرباء (فيديو)

مباراة الأهلي والداخلية
مباراة الأهلي والداخلية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ‏ مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر ستقام غدا  قبل المغرب تنفيذا  لقرار عدم لعب المباريات مساءً لترشيد استخدام الكهرباء.

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دوري الموسم القادم سيكون في سبتمبر بعد انتهاء الأزمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي عمرو اديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc masr"، مساء اليوم أن بدء الموسم القادم سيكون في منتصف سبتمبر وذلك الأمر سيكون مريح لأن درجات الحرارة وقتها ستكون أقل ولن يكون هناك أزمة، متابعا:"هذه الإجراءات أيضا ستنطبق على مراكز الشباب والمباريات ستكون قبل 6 مساء.

وتابع  المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: “الموسم الكروي انتهى في مصر ومتبقٍ بعض مباريات كأس مصر ودرجة الحرارة غدا وبعد غد ستكون مرتفعة قليلا ومع الموسم الجديد في منتصف سبتمبر ستكون الحرارة قد انخفضت بالفعل”، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحلول نقوم بالعمل عليها بالفعل لحل مثل هذه المشاكل اذا حدثت في المستقبل.

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