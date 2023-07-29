(0-1) لصالح مصر.. الشعب الأمريكي يشيد بقرار إلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت إلغاء الحفل بشكل رسمي.

إلغاء حفل ترافيس سكوت بشكل رسمي

كتب الشركة المنظمة على صفحاتها الرسمية بالسوشيال ميديا: " لسوء الحظ وعلى الرغم من الجهود الجبارة، أدت إلى مشاكل إنتاجية معقدة إلى عدم إمكانية إقامة حفل ترافيس سكوت المقرر إقامته في 28 يوليو في أهرامات الجيزة بمصر".

ترافيس سكوت

وأضافت الشركة في بيانها: "نتفهم أن هذا الخبر مخيب للآمال وليست النتيجة التي يرغب فيها أي منا، سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر عند نقطة الشراء، نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء ونقدر تفهمكم للأمر، لا نزال ملتزمين بتقديم عروض حية استثنائية للجماهير ونأمل أن تتاح لنا الفرصة".

الشعب الأمريكي سعيد بقرار إلغاء حفل ترافيس سكوت

أشاد الشعب الأمريكي بقرار إلغاء حفل مطرب الراب ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر أن يتم إقامته في مصر بمنطقة بالأهرامات، لإطلاق ألبومه الجديد.

وسرعان ما انهالت تعليقات الأجانب الإيجابية بعد إعلان قرار الإلغاء بشكل رسمي والتي جاءت كالآتي، "رائع سجلي ملاحظات يا أمريكيا"، من الجيد أن يبقى هناك دولة تحافظ على قيمها ومبادئها وقواعدها، عاشت مصر تعلمي يا أمريكا"، "عمل رائع يا مصر من الجدل رؤية بلد ما زالت محافظة على الأخلاق والقيم"، "أحيي مصر على هذا القرار الصائب".

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

دعوات لإلغاء حفل ترافيس سكوت

يأتي هذا القرار بعد أن انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة إلغاء حفل وتصدر هشتاج "الغاء حفل ترافيس" موقع تويتر، وسط اتهام المغردون بأن الرابر العالمي ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية.

ترافيس سكوت

ومن هنا قررت نقابة المهن الموسيقية أصدار قرار إلغاء الحفل، وقالت في بيان رسمي :"تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير".