مهرجان العلمين .. أجواء مبهجة وتفاعل كبير مع عروض قصور الثقافة الفلكلورية

مهرجان العلمين.. شهد كورنيش مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، استمرار العروض الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية، لليوم الثاني، وسط أجواء مبهجة وتفاعل كبير من جمهور ورواد مهرجان العلمين مع العروض التي تقدم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ضمن مشاركة ثرية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفعاليات المهرجان الكبير.

رقصات وفنون استعراضية

واصلت الفرق التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تقديم فقرات متنوعة من أشهر رقصاتها وفنونها الاستعراضية، وعرضت فرقة الحرية للفنون الشعبية فقرات مميزة من التراث السكندري منها الصيادين وبنات بحري، كما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عدة تابلوهات استعراضية راقصة تعكس فلكلور البدو وسيناء.

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والتي اختتمت بديفيليه فني شعبي للفرقتين امتزج بأنغام فرقة التنورة التراثية على أنغام الطبلة والصاجات والمزمار، وبحضور محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

هذا وتواصل فرق قصور الثقافة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمدينة العلمين حتى نهاية المهرجان، بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية منها أسوان، والشرقية، والأنفوشي، وسوهاج، وبورسعيد، والمنيا، ومطروح، والأقصر، وكفر الشيخ، والنيل للآلات الشعبية.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

ثقافتنا في إجازتنا.. ليالي مطروح الصيفية تواصل عروضها بتفاعل كبير

من ناحية أخرى، شهد عدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة مطروح إقبالا على المشاركة في الفعاليات والورش الفنية والأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث قدمت فرقة أبوقير للموسيقي العربية، الجمعة، عرضها لليلة الثانية علي مسرح النادي الاجتماعي وبقيادة الفنان سامح إبراهيم حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة ومتميزة من الفقرات الغنائية التي أبهرت وأمتعت الحاضرين منها "زي ماهي حبها، عمار يا إسكندرية، بيت العز يا بيتنا،" وغيرها من الأغاني الطربية الجميلة التي استمتع بها جمهور الحضور، ضمن فعاليات البرنامج الفني الذي تشرف عليه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

كما استمر معرض الكتاب في تقديم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة للسادة الزائرين وأبناء مطروح، ونفذت الفنانة نهلة عبد الفتاح ورشة لعمل ميداليات من الخرز بالنادي الاجتماعي على هامش ليالي ثقافتنا في اجازتنا حيث شارك فيها عدد كبير من الأطفال واستخدمت الفنانة الخرز الملون بمختلف أشكاله. وذلك ضمن البرنامج الذي ينظمه فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

وضمن فعاليات الفرع نفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة مطروح قامت من خلالها الفنانة بتعليم الأطفال طريقة استخدام الورق الملون لعمل مجسم العنكبوت بطريقة ميسرة وبسيطة.

كما قامت الفنانة مني شاكر بتنفيذ ورشة للخيوط بقصر ثقافة مطروح استخدمت من خلالها الفنانة الخيط والمسامير في عمل لوحة جميلة وبشكل سهل.