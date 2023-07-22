"ثقافتنا في إجازتنا".. تفاعل كبير مع عروض قصور الثقافة بمطروح

"ثقافتنا في إجازتنا" .. قدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية، الجمعة، ليلتها الثانية من ليالي المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بمطروح، التي تأتي ضمن برنامج حافل للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقدمه للجمهور بالمحافظات الساحلية.

مبيسألش عليا أبدا

وعلى مسرح النادي الاجتماعي، ووسط تفاعل كبير من الجمهور، قدمت الفرقة بقيادة محمد أبو زيد مجموعة متنوعة من الأغاني الطربية ومنها "مبيسألش عليا أبدا، يا سلام على حبي وحبك، ابن الحلال، يا أبو الطاقية الشبيكة، ياريتك معايا، اسأل روحك، دقوا الشماسي، الدنيا ريشة في هوا، روحي وروحك، الغاوي، أما ليلة ياسلام"، وغيرها من أغاني الزمن الجميل التي أمتعت الحاضرين وتفاعلوا معها مطالبين بالمزيد منها.

شهد الحفل أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح وعدد من مسئولي النادي.

كما استمر منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم أحدث إصدارات الهيئة لأبناء المحافظة والزائرين.

وتقدم قصور الثقافة عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات للرواد بجميع مواقعها بالمحافظات بخلاف الفعاليات الفنية بالمحافظات الساحلية والشواطئ، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" والتي تهدف لنشر الوعي ودعم الموهوبين وتنمية الذائقة الفنية.

ليلة في حب النبي في احتفال مركز طنطا الثقافي بالعام الهجري

من ناحية أخرى، نظم المركز الثقافي بطنطا، الجمعة، حفلا فنيا، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالعام الهجري الجديد.

أحيا الحفل فريق الساقي للإنشاد والمديح الديني، بقيادة المايسترو والمنشد الديني عادل حجازي، حيث افتتح الحفل الذي قدمه الإعلامي معتز صبري وسط حضور جماهيرى لرواد المركز، وتوالت فقرات الحفل وتنوعت بين الأداء الغنائي الفردي والجماعي، في تفاعل بين الجمهور وأعضاء الفرقة.

قدمت الفرقة فقرات غناء جماعي منها "يا خالقي، الليلة حلوة، صفه لي، طلع البدر علينا، إلى رحاب يثرب، رايحة فين يا حاجة، مالينا غير سيدنا النبي، يا غصن نقي، ميدلي، دعوة إبراهيم، منك الجمال، مدح النبي حلو"، كما قدمت الفرقة غناء فرديا منها "روح يا نسيم، أكاد من فرط الجمال، نور البدر" وقدم المنشد الديني عبد الحميد محمد "قمر سيدنا النبي"، أعقبها تغريدات بعنوان "المسك فاح"، واختتمت فقرات الحفل بغناء "أيها المشتاق" للمنشد الديني محمد هيكل، و"ألفين صلاة على النبي" للمنشد محمد السعيد.

واختتم الحفل بتكريم إدارة المركز للفرقة لما قدمته من برنامج فني وإنشاد ديني مميز أثنى عليه الجمهور.

جاء الحفل ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفي سياق خطة هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالمناسبة الشريفة بجميع المحافظات.