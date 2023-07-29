المجر: سياسة العقوبات ضد روسيا فشلت بشكل قاطع لا لبس فيه

شكك وزير الخارجية المجري، "بيتر سيارتو"، في الحاجة إلى فرض الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، بالنظر إلى أن المحاولات الـ11 السابقة لم تؤد إلى نتائج وتذكر مزحة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

وقال سيارتو: "في رأيي، إذا رأى شخص عاقل أن شيئا ما لا يعمل أحد 11 مرة، فإنه لا يجرب المرة الـ12. يبدو منطق بروكسل على هذا النحو: شيء ما لا يعمل 11 مرة، فلنضغط للمرة الـ12".

وأضاف: "هناك مزحة تقول: يستلقي مريض ويسأل الطبيب: "دكتور، هل سينجح الأمر؟ حسنا، يجب أن ينجح الأمر في المرة الـ15!، ونفس الشيء مع العقوبات".

عقوبات الاتحاد الأوروبي

وتابع: "من الواضح بشكل قاطع لا لبس فيه أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي قد فشلت، واخفقت عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس موقفا سياسيا، بل حقيقة محضة".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسّك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية، وحفز التجارة والاستثمار معها، ومساعدتها في مكافحة الفقر وتعزيز سيادتها.

وقال بوتين في كلمة ترحيبية بالمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي - الإفريقي في بطرسبورغ: "التعاون مع إفريقيا بلغ في السنوات الأخيرة مستوى جديدا، وتعتزم روسيا تطويره لحفز التجارة والاستثمار والعمل معا على حل قضايا بينها مكافحة الفقر، وضمان الأمن الغذائي، ومحاربة التغير المناخي".

كما أكد أن روسيا ستواصل مساعدة البلدان الإفريقية في تعزيز سيادتها ومشاركتها النشطة في حل القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف: "بالطبع، سنواصل مساعدة الشركاء الأفارقة بكل الطرق الممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية لبلدانهم، وتطوير مشاركتها في حل القضايا الإقليمية والدولية".

وأشار بوتين إلى أن إفريقيا أصبحت اليوم أحد أقطاب العالم المتبلور متعدد الأقطاب، مؤكدا دعم موسكو لتطلعات الدول الإفريقية نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.