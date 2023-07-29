روسيا تخصص مليوني دولار لشراء مواد غذائية لمالي

أعلن فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا، إن الحكومة الروسية خصصت مليوني دولار لشراء دفعة جديدة، من المواد الغذائية لمالي من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال بوتين، خلال حديثه مع عاصيمي غويتا الرئيس الانتقالي لدولة مالي، إن روسيا تحاول دعم مالي بشكل مباشر من خلال هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف رئيس روسيا، أن رفع حصة الطلاب الماليين في الجامعات الروسية من "35 إلى 290" طالبا، مؤكدا أن مالي تعتبر أحد شركاء بلاده "الرئيسيين في المنطقة".

وأردف بوتين مخاطبا غويتا: "إننا نشاطركم التطلع إلى نقل العلاقات إلى مستوى نوعي جديد" و"نتمنى بشدة أن نتضامن في المستقبل كما هو الحال الآن، من أجل احترام القانون الدولي والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة".

ومن جانبه، عبر غويتا عن تقديره "عاليا الشراكة القائمة على الثقة" مع روسيا، و"التي سمحت لمالي بالحصول على السيادة والحفاظ على وحدة أراضيها".

وتحدث غويتا عن تعرض بلاده وعدد من الدول الإفريقية "لضغوط غير مسبوقة"، مؤكدا أن "الشراكة مع روسيا هي الخيار السيادي" لمالي.

وأضاف غويتا أن "الشعب المالي يقدر بشكل كامل وصادق دعم روسيا، لأنه في هذه اللحظة الخطيرة والصعبة نرى أخيرا من هم أصدقاؤنا الحقيقيون".