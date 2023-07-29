حكاوى

السبت 29/يوليو/2023 - 08:18 م 7/29/2023 8:18:13 PM

رسالتى هذه إلى كل الذين يسعون خرابًا فى الأرض ويضرون أكثر مما ينفعون فى ظل ظرف تاريخى مهم تعيشه مصر حالياً. والأمر يقتضى من الجميع أن يكونوا يداً واحدة، والذين يخالفون الإجماع فى هذا الصدد، مارقون خونة وأصحاب مصلحة خاصة وعملاء أو خلايا نائمة لجماعة الإخوان وأشياعها وأتباعها.. هذا الظرف التاريخى لا يحتمل تهريجاً من أى إنسان يحب هذا البلد ويعشق ترابه.

هناك فئة قليلة من البشر لا تزال تعيش فى ظروف الماضى، بما تحتويه هذه العبارة من معانٍ، فمنهم الخارجون على إجماع الأمة يرفضون ضرورة الوقوف إلى جوار مطالبها العادلة والمشروعة فى الاستمرار فى بناء الدولة الجديدة أو الالتفاف حول المؤسسات الوطنية.

ومن هؤلاء الفئة الضالة من أغوته «الجماعة» الإرهابية بفكرها وعقيدتها الإخوانية، وراح يلطش فى خلق الله يميناً ويساراً بزعم حرية الرأى والفكر والتفكير.. فى حين أن الأمر لا فكر فيه ولا تنوير.. إنما هو ابتزاز فى ابتزاز!

ما يحدث الآن على الساحة المصرية لا يحتمل تأويلاً تاريخياً، إنما هو ضرورة منع كل من تسول له نفسه أن ينال من هذا الظرف التاريخى، فهناك خياران لا ثالث لهما، الأول: ضرورة الاستمرار فى إعادة بناء الدولة، والثانى: الوقوف إلى جوار كل الإجراءات التى تسعى إلى القضاء على الإرهاب والفساد واقتلاع جذورهما، وما دون ذلك يكون خيانة ضد الوطن والمواطنين.

أقول هذا لنفسى ولغيرى الذين لا يزالون يعيشون فى غياهب الماضى، ويصرون على تحقيق منافعهم الشخصية بالابتزاز وطول اللسان والتطاول على كل الوطنيين الذين لا يخالجهم أدنى شك فى أن ما يفعلونه إنما من أجل الوطن ولا غير ذلك.. والغريب فى الأمر أن الذين يتطاولون على الوطنيين بيوتهم من زجاج، ولا يتحملون أى رد فعل تجاه ما يفعلونه، لكن يبدو أن لسانهم الطويل يدفعهم إلى الدخول فى محاذير كثيرة لا طاقة لهم بها.

لا أقول كلاماً إنشائياً ولا عبارات منمقة، إنما ما يحدث هو أنه فى خلال الفترة الماضية خرجت علينا أصوات فردية من هنا أو هناك تصر على معاداة بناء الدولة الحديثة، ويتبعون نفس سياسة الهجوم على المؤسسات الوطنية، وإذا سألت عن السبب تعرف العجب، فلا إجابة ولا رأى سديداً ولا رؤية، إنما هو من باب «خَالِف تعرف».

هذه السياسة الحمقاء لن توقف أبدا المشروع الوطنى الذى يؤسس للدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون.