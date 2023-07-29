السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة، ويسود غدًا الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء، وهو ما أعلنت عنه الهيئة للـ الأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

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طقس شديد الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

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3 أنواع من المنخفضات الحرارية تتعرض لها البلاد.. الأرصاد الجوية توضح

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

 

درجة الحرارة المتوقعة غدًا الأحد: 

شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والفريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:


 القاهرة والوجه البحري: العظمى ٣٥ المحسوسة ٣٨ الصغرى ٢٨.

 السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٢ المحسوسة ٣٥ الصغرى ٢٣.
 السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمى ٣٣ المحسوسة ٣٦ الصغرى ٢٤.

 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر المتوسط: العظمى ٤٠ المحسوسة ٤٣ الصغرى ٢٩.

 شمال الصعيد: العظمى ٣٨ المحسوسة ٤٠ الصغرى ٢٤.
 جنوب الصعيد: العظمى ٤١ المحسوسة ٤٢ الصغرى ٢٩.

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