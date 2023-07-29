انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة، ويسود غدًا الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء، وهو ما أعلنت عنه الهيئة للـ الأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجة الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والفريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:



القاهرة والوجه البحري: العظمى ٣٥ المحسوسة ٣٨ الصغرى ٢٨.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٢ المحسوسة ٣٥ الصغرى ٢٣.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمى ٣٣ المحسوسة ٣٦ الصغرى ٢٤.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر المتوسط: العظمى ٤٠ المحسوسة ٤٣ الصغرى ٢٩.

شمال الصعيد: العظمى ٣٨ المحسوسة ٤٠ الصغرى ٢٤.

جنوب الصعيد: العظمى ٤١ المحسوسة ٤٢ الصغرى ٢٩.