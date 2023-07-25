طقس شديد الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، وتشهد درجات الحرارة خلال الفترة الحالية ارتفاع كبير، وتجاوزت درجة الحرارة المحسوسة في عدد من المدن الـ42 درجة مئوية، وتتعرض البلاد خلال الفترة الحالية لموجة حر.

طقس الأربعاء.. درجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد غدًا الأربعاء لطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وتشهد البلاد غدًا الاربعاء ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وأوضحت الأرصاد الجوية، ان هناك فرص لتكوين الشبورة في الصباح الباكر، على الطرق العام والرئيسية والزراعية بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى موعد انكسار الموجة الحارة في مصر.

وقالت إن طقس الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة في الظل تصل إلى 44 درجة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة على بعض محافظات الصعيد تصل إلى 45 درجة.

تستمر 72 ساعة

ونوهت إلى أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى تسجل 27 درجة ليلًا، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب فتح منافذ التهوية والتواجد بالقرب منها.